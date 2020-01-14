: Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları ve Recep İvedik 5 özeti!

14.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:02

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 5 konusu nedir, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI VE KADROSU

Recep İvedik Yönetmen: Togan Gökbakar

Recep İvedik Tür: Komedi, Macera

Recep İvedik Yapım Yılı: 2017 (114 dk)

Recep İvedik Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2017 Perşembe

Recep İvedik Senaryo: Şahan Gökbakar

Recep İvedik Oyuncular:

Şahan Gökbakar Rolü : Recep İvedik

Orkan Varan Orkan Varan Rolü : Akif Deniz

Deniz Ceylan Rolü : Team Manager H

Hüseyin Baycur Rolü : Kamyoncu

Murat Bölücek Rolü : Kamyoncu

Zeynep Demirtaş Rolü : Atlet

Kübra Yıldız Rolü : Yüzücü Kübra

Ümit Özkurt Rolü : Kuleci Erdal

Murat Yılancı: İmam

Sahabettin Karabulut: Zip Zip Orhan

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