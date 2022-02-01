Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu, oyuncuları ve Recep İvedik 3 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Togan Gökbakar

Yapım Yılı: 2010

Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Oktay Dener, Turgut Tunçalp

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