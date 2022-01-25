Recep İvedik 2 ne zaman çekild isorusu önce sinema günümüzde halen TV ekranlarında sıkça yayınlandığını gördüğümüz Recep İvedik 2 filmi hakkında en çok sorulan soruların başında geliyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptı.

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir.

RECEP İVEDİK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi 12 Şubat 2009 tarihinde çıkış yapmıştır.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan -Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Kasiyer

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak - Eczacı

Müjde Uzman - Yoga Resepsiyonisti

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu - Eczaneye Gelen Müşteri

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu - Market Müşterisi

Meltem İpekçi

Ayfer Çalgıcı - Ofis Sekreteri

Erkan Baltacı

Begüm Öner

Ayşe Özkök

Elif Burcu Barut

Metoi Louis

Hiroshi Nakama

Fevzi Gökçe - Kopernik Pizza'nın Müdürü

Affan Gürel - Market Müdürü

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