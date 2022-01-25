Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları kim?
Recep İvedik 2 nerede çekildi? sorusu önce sinema günümüzde halen TV ekranlarında sıkça yayınlandığını gördüğümüz Recep İvedik 2 filmi hakkında en çok sorulan soruların başında geliyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? Recep İvedik 2 çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
Recep İvedik 2 ne zaman çekild isorusu önce sinema günümüzde halen TV ekranlarında sıkça yayınlandığını gördüğümüz Recep İvedik 2 filmi hakkında en çok sorulan soruların başında geliyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...
Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptı.
Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.
Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir.
Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi 12 Şubat 2009 tarihinde çıkış yapmıştır.
Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Gülşen Özbakan -Pakize İvedik
Efe Babacan - Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem
Asiye Dinçsoy - Yakuza
Zeynep Çamcı - Kasiyer
Aysan Sümercan - Yoga Hocası
Füsun Öztoprak - Eczacı
Müjde Uzman - Yoga Resepsiyonisti
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu - Eczaneye Gelen Müşteri
Oya Salman
Yıldıray Yıldızoğlu - Market Müşterisi
Meltem İpekçi
Ayfer Çalgıcı - Ofis Sekreteri
Erkan Baltacı
Begüm Öner
Ayşe Özkök
Elif Burcu Barut
Metoi Louis
Hiroshi Nakama
Fevzi Gökçe - Kopernik Pizza'nın Müdürü
Affan Gürel - Market Müdürü