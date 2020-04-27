Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı
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Şahan Gökbakar, Recep İvedik, Sinema, Güncel, Haber

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı

Recep İvedik, serinin ikinci filminde, babaannesinin isteğini yerine getirmek, iş bulmak ve aile kurmak için büyük bir çaba içerisine girer. Hiçbir yerde tutunamayan Recep, sonunda kuzenine başvurur ve hayatında yeni bir dönem başlar. Recep İvedik 2 filmi özeti haberimizde.

27.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:40
Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı

Recep İvedik 2 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, senaryosunu ise Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Togan Gökbakar kaleme aldı. Komedi filmi 13 Şubat 2009 yılında vizyona girmişti. Recep, bu bölümde yeni başlangıçlar yapabilecek mi?

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RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Recep İvedik filmi serisinin ikinci filminde Recep, babaannesinin teşvikiyle yeni bir hayata başlamak üzeredir. Recep İvedik 2 filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Şahan Gökbakar, Gülşen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Zeynep Çamcı, Aysan Sümercan, Füsun Öztoprak, Müjde Uzman, Gülşah Şahin, Esin Gündoğdu, Oya Salman, Yıldıray Yıldızoğlu, Meltem İpekçi, Ayfer Çalgıcı, Erkan Baltacı, Begüm Öner, Ayşe Özkök, Elif Burcu Barut, Metoi Louis, Hiroshi Nakama, Fevzi Gökçe, Affan Gürel.

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı

Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. İş yerinde maceradan maceraya atlayan Recep, aynı zamanda işi öğrenir.

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları! Recep İvedik 2 konusu ve fragmanı
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