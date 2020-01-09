Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları ve Recep İvedik 2 özeti!
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Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları ve Recep İvedik 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 2 konusu nedir, Recep İvedik 2 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:49
Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları ve Recep İvedik 2 özeti!

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Recep İvedik 2 Yönetmen: Togan Gökbakar

Recep İvedik 2 Oyuncular: , Gülsen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar

Recep İvedik 2 Tür: Komedi

Recep İvedik 2 Yapım Yılı: 2009

Recep İvedik 2 Vizyon Tarihi: 13 Şubat 2009 Cuma

Recep İvedik 2 Senaryo: Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne


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: Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 oyuncuları ve Recep İvedik 2 özeti!
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