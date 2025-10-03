Recep Bülbülses kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Recep Bülbülses, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun zamandır astım ve nefes darlığıyla mücadele eden sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 60 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın emektar oyuncusunun ölüm haberi sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Peki, Recep Bülbülses'in hayatı ve memleketi hakkında neler biliniyor?

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Mardin doğumlu olan Recep Bülbülses, sinema yolculuğuna 1983'te rol aldığı Kardeşim Benim filmiyle adım attı. Sinemadaki yoğun kariyerinin ardından müziğe yönelen Bülbülses, sanat hayatı boyunca 60'tan fazla filmde kamera karşısına geçti. Dört filmde başrol oynayan sanatçı, Patroniçe (1987) ve Acıların Çocuğu (1985) gibi yapımlarda da unutulmaz performanslar sergiledi.

SANAT DÜNYASINDA BIRAKTIĞI İZ

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olan Recep Bülbülses, 60'ın üzerinde filmle döneminin akılda kalan oyuncuları arasına girdi. Mardinli sanatçı, hem beyazperdede hem de müzikte üretkenliğiyle tanındı.

SİNEMA KARİYERİ

1983 yılında Kardeşim Benim filmiyle sinema serüvenine başlayan Bülbülses, 1980'lerden 2000'lere kadar çok sayıda projede yer aldı. Daha çok yardımcı rollerde oynasa da performanslarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı ve Yeşilçam'ın sevilen simaları arasında anıldı.

MÜZİK YAŞANTISI

Oyunculuk serüveninin yanı sıra müziğe de ilgi duyan Bülbülses, İstanbul Unkapanı'nda albüm çalışmaları yaptı. Sahne performanslarıyla da bilinen sanatçı, barlarda ve çeşitli mekânlarda seslendirdiği şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.

ONUR AKAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Sanat dünyasının bilinen isimlerinden Onur Akay, Recep Bülbülses'in vefatını duyurarak üzüntüsünü paylaştı. Akay, açıklamasında şunları söyledi:

"Bir dönem maddi zorluklarıyla gündeme gelen ve kısa süre önce 'Ölmek İstemiyorum' sözleriyle hepimizi hüzünlendiren Recep Bülbülses'in rahatsızlığı ilerlemişti. Dün gece nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onu ilk kez 1997'de Unkapanı'nda önüme atılıp 'beni ünlü yap' diye seslenişiyle tanımıştım. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."