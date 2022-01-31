Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zamandır? 2022 Receb ayının ilk gecesi ve ilk günü hangi güne denk geliyor?
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Mübarek 3 aylar Receb-i Şerif ayı ile başlamaktadır. Yarın akşam namazı ile birlikte Recep ayının ilk gecesine girmiş olacağız. Haliyle Recep ayına ve mübarek 3 aylara giriş yapmış olacağız. Peki, Receb'in ilk günü hangi gün? Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zamandır? 2022 Receb ayının ilk gecesi ve ilk günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının ilk gecesi hangi gün?
Mübarek üç aylara son 1 gün kaldı! Şimdiden herkesin Regaib kandili ve 3 ayları mübarek olsun! Peki, Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zamandır? 2022 Receb ayının ilk gecesi ve ilk günü hangi güne denk geliyor? Tüm detaylar haberimizde.
Üç ayların başlangıcı yarın akşam namazı ile birlikte olacaktır. 3 ayların ilk günü 2 gün sonra 2 Şubat Çarşamba günüdür. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.
3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba
2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.
- Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
- Recep ayının son günü : 3 Mart Perşembe 2022
- Recep ayının son gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
Receb ayının ilk 10 günü:
2 Şubat : Recep ayı 1. günü
3 Şubat : Recep ayı 2. günü
4 Şubat : Recep ayı 3. günü
5 Şubat : Recep ayı 4. günü
6 Şubat : Recep ayı 5. günü
7 Şubat : Recep ayı 6. günü
8 Şubat : Recep ayı 7. günü
9 Şubat : Recep ayı 8. günü
10 Şubat : Recep ayı 9. günü
11 Şubat : Recep ayı 10. günü
Receb ayının ilk 10 gecesi:
Receb ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 2. gecesi : 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 3. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 4. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 5. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 6. gecesi : 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 7. gecesi : 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 8. gecesi : 8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece
Receb ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece