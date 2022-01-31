Mübarek üç aylara son 1 gün kaldı! Şimdiden herkesin Regaib kandili ve 3 ayları mübarek olsun! Peki, Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zamandır? 2022 Receb ayının ilk gecesi ve ilk günü hangi güne denk geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Üç ayların başlangıcı yarın akşam namazı ile birlikte olacaktır. 3 ayların ilk günü 2 gün sonra 2 Şubat Çarşamba günüdür. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

RECEP AYININ İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece Recep ayının son günü : 3 Mart Perşembe 2022

3 Mart Perşembe 2022 Recep ayının son gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜ VE İLK 10 GECESİ TARİHLERİ

Receb ayının ilk 10 günü:

2 Şubat : Recep ayı 1. günü

3 Şubat : Recep ayı 2. günü

4 Şubat : Recep ayı 3. günü

5 Şubat : Recep ayı 4. günü

6 Şubat : Recep ayı 5. günü

7 Şubat : Recep ayı 6. günü

8 Şubat : Recep ayı 7. günü

9 Şubat : Recep ayı 8. günü

10 Şubat : Recep ayı 9. günü

11 Şubat : Recep ayı 10. günü

Receb ayının ilk 10 gecesi:

Receb ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 2. gecesi : 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 3. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 4. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 5. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 6. gecesi : 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 7. gecesi : 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 8. gecesi : 8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece

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