Mübarek 3 ayların birincisi Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor merak edilmektedir. Peki, Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır? Recep ayı 13 14 15'i hangi günlerdir?

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

14 Şubat Pazartesi bugün Receb'in 13. günüdür. 14 Şubatı 15 Şubata bağlayan gece ise Recebin 14. gecesidir. Yarın yani 15 Şubat Salı günü ise Recebin 14. günü olacaktır.

RECEB AYININ 15. GÜNÜ VE 15. GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir . Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEP AYININ 13-14-15. GÜNLERİ NE ZAMANDIR?

2022 yılı için Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri sırasıyla 14-15-16 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Şimdi günleri ve geceleri yazalım:

Recep ayının 13. 14. 15. günleri tarihleri:

Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:

Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece

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