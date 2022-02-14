Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır?
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Recebi Şerif ayının 15. gecesi ve 15. günü ibadet etmek, namaz kılmak, dua etmek, Kur-an'ı Kerim okumak çok sevaptır. Alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki, Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır? Receb ayının 15. günü orucu ne zaman tutulacak? Receb ayının ortasının orucu hangi gündür? İşte detaylar...
Mübarek 3 ayların birincisi Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor merak edilmektedir. Peki, Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır? Recep ayı 13 14 15'i hangi günlerdir?
14 Şubat Pazartesi bugün Receb'in 13. günüdür. 14 Şubatı 15 Şubata bağlayan gece ise Recebin 14. gecesidir. Yarın yani 15 Şubat Salı günü ise Recebin 14. günü olacaktır.
2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.
Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.
Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
2022 yılı için Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri sırasıyla 14-15-16 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Şimdi günleri ve geceleri yazalım:
Recep ayının 13. 14. 15. günleri tarihleri:
- Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
- Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
- Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:
- Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece
- Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece
- Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece