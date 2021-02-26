Recep ayının 15. günü kılınacak namazları ve tarifleri! Receb-i Şerif ayının 15. günü hangi namazlar kılınır? Receb'in 15. günü ne zaman?

Recep ayının 15. gününün yaklaşmasıyla birlikte bu günde hangi namazlar kılınır merak ediliyor. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Receb-i Şerif ayının 15. günü nafile namazları nelerdir? 15. günü namazları kılınışı ve tarifi haberimizde.

Recep ayının yarısının namazları merak ediliyor. 27 Şubat Cumartesi günü Recep ayının 15. günüdür. Bu günde bazı nafile namazlar kılmak oldukça sevaptır. Şimdi namazların tarifine geçelim.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Receb-i Şerif ayının 15. günü ise 27 Şubat Cumartesi günüdür. Yani 27 Şubat Cumartesi sabah namazı vaktinden 27 Şubat Cumartesi akşam namazı vaktine kadar olan süre Recep ayının 15. günüdür.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ NAMAZI VE KILINIŞI

1-) Muhammed ibni Hatîriddîn (Rahimehullah) 'ın nakline göre; Receb'in 15. günü işraktan sonra 25 selamla 50 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra birer kere İhlas ve Felak-Nas Sureleri okunur , daha sonra secdeye varılarak şu dua okunur:

'Allahümmeleke salleytü veleke secedtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü, ferhamzüllî vekebvetî livechî venfirâdî vehuşûî vehudûî vetedarruî vetehayyurî vefegrî vefêgatî, vecallî feracevvemehracemmin hemmî birahmetike ya erhamerrahimîn. Amîn!'

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams)

2-) Diğer bir rivayete göre Recep ayının 15. gününde 1 Fatiha ve 1 İlhas Suresi ile 50 rekat kılmak da teşvik edilen amellerdendir. Bu rivayette Felak ve Nas sureleri dahil edilmemiştir. Gücü az olanlar bununla da amel edebilir denilmiştir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nâzillî, Hazinetü'l esrar ve celîletü'l-ezkâr)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)