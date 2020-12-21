Recep Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Recep Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
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Recep Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Recep Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

21.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:27
Recep Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Recep Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Recep Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Recep Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RECEP AYDIN KİMDİR?

Recep Aydın 27 Ocak 1990'da , Çanakkale'de doğan, Türk futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da oynamaktadır.

FUTBOL KARİYERİ

Futbola Çanakkale Barbarosspor altyapısında başlayan Recep Aydın, daha sonra Konyaspor altyapısına geçti. Burada 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi. 2010 yılında as takım kadrosunada alınmaya başlandı. Böylelikle Konyaspor için ilk resmî karşılaşmasına 30 Mayıs 2009 tarihinde Ankaraspor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.[1] 2009-10 sezonunun ara transfer döneminden sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiralık verildi. 2010-11 sezonunu ise kiralık futbolcu statüsünde 3. Lig ekiplerinden İnegölspor'da forma giydi.

2011-12 sezonunun başında Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Konyaspor'a geri döndü. 2013-14 sezonunda Konyaspor'un birçok maçında forma giyen Recep, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle dikkat çekti. 2015-16 sezonu başında 1. Lig ekiplerinden Karabükspor'a kiralandı.

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