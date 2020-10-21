Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı özeti golleri!
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Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı özeti golleri!

21.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:11
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı özeti golleri!

Shakhtar Donetsk koronavirüs nedeniyle 10 futbolcusunu İspanya'ya götüremedi. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı özeti golleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Maç çekişmeli geçti ve sonuçta maçı Stakhtar Donetsk aldı.

REAL MADRID- SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ?

Genç ağırlıklı kadrosuyla Real Madrid karşısına çıkan Shakhtar Donetsk üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. 29. dakikada Tete takımını 1-0 öne geçirirken 33. dakikada Varane kendi kalesine gol attı ve skor 2-0'a geldi. 42. dakikada ise Manor Solomon'un golü konuk ekibi 3-0'lık farka taşıdı.

İlk yarı 3-0 Shakhtar Donetsk üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid 54. dakikada Luka Modric ile farkı ikiye indirdi. 59. dakikada oyuna giren Vinicius Jr maça dahil olduktan birkaç saniye sonra golle buluştu ve fark bire indi.

Real Madrid 90+3. dakikada beraberlik golünü de buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda Real Madrid'in baskısı sonuç vermedi ve Shakhtar Donetsk, 10 eksikle gittiği Real Madrid deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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