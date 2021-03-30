Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Real Madrid - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Real Madrid - Anadolu Efes maçı gerçekleşecek. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Real Madrid - Anadolu Efes maçı, Madrid'da WiZink Center'da oynanacak. Real Madrid - Anadolu Efes maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.

Rahime Özbey
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