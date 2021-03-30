Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
THY Euroleague maçında bugün Real Madrid - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Real Madrid - Anadolu Efes maçı gerçekleşecek. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague, Real Madrid - Anadolu Efes maçı, Madrid'da WiZink Center'da oynanacak. Real Madrid - Anadolu Efes maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
THY Euroleague heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.