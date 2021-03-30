Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Real Madrid - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.