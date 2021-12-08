Razer, RGB'li telefon soğutma fanını duyurdu

Razer, akıllı telefon soğutucusunu duyurdu: Razer Phone Cooler Chroam, yoğun oyun sırasında telefonunuz ısınıp ekranı kararmaya, telefon batarya sağlığını yüksek tutmak için tasarlanmış iPhone veya Android cihazınız için RGB ışıklı bir soğutma fanını duyurdu.

Cooler Chroma fanı iki farklı versiyon ile çıkış yapacak. Türkiye fiyatı henüz belirlenmiş değil, ancak yurtdışı fiyatı her iki sürümü de 59,99 dolara çıkış yapacak. iPhone'unuzun arkasına yapışan MagSafe aksesuar sistemiyle uyumlu manyetik bir model olarak gelirken Android cihazlarda ise kelepçeli olarak çıkış yapacaktır.

Mobil odaklı tasarımına rağmen, Cooler Chroma fanı yerleşik bir pile sahip görünmüyor. Kullanmak istediğiniz bir USB-C güç kablosuyla fanınızı çalıştırabilirsiniz.

Razer Phone Cooler Chroma, telefonunuzu soğutabilmek adına 6400 RPM'e kadar dönen yedi bıçaklı bir fana, termoelektrik soğutucuya ve alüminyum bir ısı emiciye sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 12 adet özelleştirilebilir RGB ışığı da bulunmaktadır.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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