Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.

Kaza, Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Adana yönünde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi.

Polis, otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kemal Paşa Mahallesi, Tarsus, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title