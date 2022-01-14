Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da futbolcu Eren Bulut (15), dengesini kaybederek raylara düştü.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da futbolcu Eren Bulut (15), dengesini kaybederek raylara düştü. Ayağı, geçen tren ile ray arasına sıkışan Eren yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi. Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

 Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

 Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title