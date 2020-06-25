Rasulayn'da Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvası düzenlendi
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Rasulayn'da Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvası düzenlendi

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Rasulayn şehrinde "Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Rasulayn'da Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvası düzenlendi
25.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:43

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Rasulayn şehrinde "Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'da gerçekleştirilen turnuvada 16 takım mücadele ederken, karşılaşmalar şenlik havasında oynandı.

Turnuvanın final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Aziziye Spor ve Muhatta Spor, maçı izleyenlere güzel anlar yaşattı. Turnuvada Aziziye Spor şampiyon oldu.

Final maçını izleyen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Rasulayn'da sporla savaşın izlerini silmeye çalıştıklarını söyledi.

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Barış Harekatı Futbol Turnuvası'nın oynanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizim için katılım sağlayan tüm takımlar birinci gibidir. Ülkemizin sınırlarını ve Suriye'deki insanlarımızın canlarını koruyan Mehmetçiklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Amaç sporun birleştirici gücünü göstermektir. Bu tür turnuvalarının devamının gelmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapacağız. Zevkli ve heyecanlı bir final maçı izledik."

Eren, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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