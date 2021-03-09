Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

09.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:58
Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının yarın saat 15.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının beklendiği cenaze namazından önce Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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