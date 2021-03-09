Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi?

Usta oyuncu Rasim Öztekin'inin hastaneye kaldırılmasInın ardından ailesi ve sevenleri vefat haberi ile gözyaşlarını tutamadı. Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? Rasim Öztekin neden öldü?