Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi?

09.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:16
Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi?

Usta oyuncu Rasim Öztekin'inin hastaneye kaldırılmasInın ardından ailesi ve sevenleri vefat haberi ile gözyaşlarını tutamadı. Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? Rasim Öztekin neden öldü?

Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilen kavukluk geleneğini Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözyaşlarını tutamayan sevenleri Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? Rasim Öztekin neden öldü? diye soruyor.

RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN ÖLDÜ? RASİM ÖZTEKİN SON DURUMU NE?

8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 21 sularında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 01:22:05. #1.14#
title