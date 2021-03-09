Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi?
Usta oyuncu Rasim Öztekin'inin hastaneye kaldırılmasInın ardından ailesi ve sevenleri vefat haberi ile gözyaşlarını tutamadı. Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? Rasim Öztekin neden öldü?
Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilen kavukluk geleneğini Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözyaşlarını tutamayan sevenleri Rasim Öztekin ne zaman öldü? Rasim Öztekin vefat mı etti? Rasim Öztekin son durumu ne? Rasim Öztekin kalp krizi mi geçirdi? Rasim Öztekin neden öldü? diye soruyor.
RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN ÖLDÜ? RASİM ÖZTEKİN SON DURUMU NE?
8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 21 sularında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?
Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.