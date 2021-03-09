Rasim Öztekin ne zaman, nereye defnedilecek? Rasim Öztekin cenazesi nereye kaldırılacak?

Başarılı isim Rasim Öztekin ölümü ile sevenleri ve ailesini yasa boğdu. Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi? Rasim Öztekin ne zaman, nereye defnedilecek? Rasim Öztekin cenazesi nereye kaldırılacak?