Rasim Öztekin ne zaman, nereye defnedilecek? Rasim Öztekin cenazesi nereye kaldırılacak?
Başarılı isim Rasim Öztekin ölümü ile sevenleri ve ailesini yasa boğdu. Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi? Rasim Öztekin ne zaman, nereye defnedilecek? Rasim Öztekin cenazesi nereye kaldırılacak?
Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilen kavukluk geleneğini Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Rasim Öztekin ne zaman, nereye defnedilecek? Rasim Öztekin cenazesi nereye kaldırılacak?
RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN, NEREYE DEFNEDİLECEK?
Rasim Öztekin dün kalp rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Başarılı ismin cenaze töreni Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşecek.
RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN ÖLDÜ? RASİM ÖZTEKİN SON DURUMU NE?
8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 21 sularında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rasim Öztekin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.