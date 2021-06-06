Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim
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Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim

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Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker bugün 9. videosunu yayınladı. Videoda Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir iddiada bulunan Peker, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedefe koydu. Twitter hesabından Peker'e yanıt veren Kütahyalı, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. SBK'nın misafiri değildim" ifadesini kullandı.

Sedat Peker bugün "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlığıyla 9. videosunu yayınladı. Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Peker'in bugün yayınladığı videoda hedefe koyduğu isimlerden biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına yanıt verdi.

"BAHSİ GEÇEN OTELE TAM 1 SENE ÖNCE, BİR ARKADAŞIMIN DAVETİYLE GİTTİM"

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş. Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK'nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" ifadesini kullandı.

Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim
Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim
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Haber Yorumları (5)
ALİ ÖZTÜRK: senin bu twitinden sonra otel olayınında gerçek olduğunu anlamış olduk. teşekkürler
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
MEHMET YALKİN: yuzlerce otel arasında nasıl bır tesadüf ki bu o otele gitmişsin ,,piyangoda bu kadar şans yoktur?
Cevap Yaz 14 200 Yayından Kaldır
ALİ FUAT ALİN: hadi yine iyisin 9 saniye sürmüş, yav aslında bir sürü şey yazardım buna ama bunlar alışmışlar her laf söyleyeni mahkemeye verip tazminat almaya, cebimde metelik yok birde buna tazminat ödemeyelim
Cevap Yaz 12 133 Yayından Kaldır
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Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim - Haberler
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