Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rasim Arı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rasim Arı kaç yaşında, nereli? Rasim Arı hayatı ve biyografisi! Rasim Arı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Rasim Arı hakkında araştırmalar yapılıyor. Rasim Arı kimdir? Rasim Arı kaç yaşında, nereli? Rasim Arı hayatı ve biyografisi!

RASİM ARI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1975

47 yaşında

Nevşehir

1975 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulunun ardından, 1993 ila 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesinde eğitim gördü. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı ve 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi ve bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etti. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bakanlık müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi başkanlığına atandı. 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Nevşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. 24 Kasım 2018'de Ak Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edildi ve 31 Mart 2019 seçimlerinde başkan seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti.