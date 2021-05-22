RARE Esports sian ve mykoz ile anlaştığını duyurdu!
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RARE Esports sian ve mykoz ile anlaştığını duyurdu!

RARE Esports sian ve mykoz ile anlaştığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

RARE Esports 2 transferini duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan RARE Esports sian ve mykoz ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon yaptığı transferleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

RARE Esports, transfer duyurusunu bir video ile paylaştı ve şu açıklamayı ekledi:

Takımımızın yeni oyuncuları ,

RARE ailesine hoşgeldiniz. Welcome to RARE Family.

Paylaşıma gelen yorumlara göz attığımızda ise taraftarların ve takipçilerin bu transferlerden memnun olduğunu görebiliyoruz. Yorumların neredeyse tamamının olumlu olduğunu da görmemiz mümkün. Ülkemizdeki organizasyonların son zamanlarda yaptığı transferlerle VALORANT arenası daha rekabetçi bir hal alıyor. Blaze Esports'un da VALORANT sahnesine girmesiyle işler daha da kızıştı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını, oyunculara gelcek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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