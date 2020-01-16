Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı
İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2019'da bir önceki yıla göre çok daha fazla ev yıktı. İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı. Bu rakam 2018'de 72'ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına geliyor
16.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:28
İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2019'da bir önceki yıla göre daha fazla ev yıktı.
İsrailli İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com