Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı
Haberler » Dünya » Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Haberler

Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı

İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2019'da bir önceki yıla göre çok daha fazla ev yıktı. İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı. Bu rakam 2018'de 72'ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına geliyor

16.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:28
Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı

yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu 'te 2019'da bir önceki yıla göre daha fazla ev yıktı.


İsrailli İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler