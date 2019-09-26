Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

26.09.2019 21:34

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan ve Khotkar adıyla bilinen Rap müzik sanatçısı Onur Dinç'i 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçundan dolayı gözaltına almıştı. Cezaevine gönderilen rapçi Khontkar, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

SOSYAL MEDYADAN KARARI DUYURDU

Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını duyuran Dinç, "Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA HASTAG OLMUŞTU

Rapçi Khontkar'ın aldığı cezanın ardından sosyal medyada etiket çalışması yapıldı. 'Uyuşturucuya özendirme ve barındırma' gibi suçlardan daha önce hapis yatan Dinç'in aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki olarak #freekhontkar şeklinde etiket açıldı.