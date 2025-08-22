Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Çakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Peki, Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı? İşte detaylar...

RAPÇİ ÇAKAL VURULDU MU?

TV100 Magazin Hattı'nın haberine göre, saldırganın Çakal'ın bir hayranı olduğu ve sanatçının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi üzerine olayın yaşandığı iddia edildi. Gösteri bitiminde kulise geçmek üzere vinçle platformdan inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçinin, havalı tüfekle vurulduğu belirtildi. İsabet eden saçmaların sanatçının bacağındaki kemiğe saplandığı öğrenildi.

EMİRHAN ÇAKAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Çakal, ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

EMİRHAN ÇAKAL'A KİM SALDIRDI?

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.