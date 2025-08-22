Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı?

Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı?
Haber Videosu

Sosyal medyada en çok sorulan sorular arasında "Rapçi Çakal vuruldu mu?" ve "Emirhan Çakal'a kim saldırdı?" yer alıyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde konser veren rapçi Çakal, silahlı saldırıya uğradı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Çakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Peki, Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı? İşte detaylar...

RAPÇİ ÇAKAL VURULDU MU?

TV100 Magazin Hattı'nın haberine göre, saldırganın Çakal'ın bir hayranı olduğu ve sanatçının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi üzerine olayın yaşandığı iddia edildi. Gösteri bitiminde kulise geçmek üzere vinçle platformdan inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçinin, havalı tüfekle vurulduğu belirtildi. İsabet eden saçmaların sanatçının bacağındaki kemiğe saplandığı öğrenildi.

Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı?

EMİRHAN ÇAKAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Çakal, ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Rapçi Çakal vuruldu mu? Emirhan Çakal'a kim saldırdı?

EMİRHAN ÇAKAL'A KİM SALDIRDI?

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.