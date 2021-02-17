Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım
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Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım

17.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:11
Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım

Geçtiğimiz hafta Berlin'de Boğaziçi direnişine ve LGBTİ'lere destek veren Ezhel, şehit haberleri ile ilgili sessiz kalınca tepki çekti. Yapımcı Çağlar Ertük yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi olaylarında attığın sloganı, gösterdiğin tepkiyi bugün de yaparsın umarım" dedi.

Rap müziğin önemli isimlerinden biri olan Ezhel, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan protesto gösterilerine ve LGBTİ'lere destek verirken, bu durum bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra rap dünyasından birçok sanatçı tepkilerini dile getirdi ve "Kahrolsun PKK" etiketiyle hem terörü hem de PKK'yı lanetledi.

"HANİ NEREDESİN?"

Ezhel'in bu konuda sessiz kalması ise MC ve yapımcı olan Çağlar Ertürk'ü kızdırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ertürk, "Hani neredesin? Ezhel denen şahıs! Bugün ülkemizin ve milletimizin en kara günü. Boğaziçi olaylarında attığın sloganı, gösterdiğin tepkiyi bugün de yaparsın umarım" diyerek Ezhel'e tepki gösterdi.

Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım

"ALMAN ÇAKMASI SENİ, BAŞARIN KURGU ESERİ"

Ertürk konuyla ilgili olarak yaptığı başka bir paylaşımda ise "Madem ülkeni, dilini, dinini seviyorsun onca şehit verdiğimizde neredeydin? Sen, Müslümanlığa karşı olanlarla birliktesin Alman çakması seni. Başarın tamamen kurgu eseri" ifadelerine yer verdi.

Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Ezhel yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlarım, Boğaziçililer; öncelikle hepinizi çok seviyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Güzel bir gelecek için hep beraber buradayız, hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız. Bir gün güzel günleri beraber göreceğiz, beraber kutlayacağız. Öpüyorum sizleri" ifadelerine yer vermişti.

Haber Yorumları (2)
MST: Twit atınca oluyor yani??
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TARAKK: Hiç birşeyin bu adamın destegine yada köstegine ihtiyacı yok. Haber degeri bile yok bence
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
500
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