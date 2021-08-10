Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?
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Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?

Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?
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şılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Aşı randevu! Covid aşı! Aşı randevusu alma! Aşı sayısı! Korona aşısının yan etkileri!

Aşı randevu! Aşı kartı! Covid aşı! Aşı sayısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bayram trafiğinin neden olduğu etkiyle tırmanışa geçen vaka sayılarının durdurulabilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIRMI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını da belirtti. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.

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Randevusuz aşı olunuyor mu? Aşı kaç yaşa indi? E- nabızdan aşı randevusu nasıl alınır? - Haberler
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