Randevu alıp da gitmeyenler yüzünden BionTech aşılarının çöpe gittiği iddiası
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Randevu alıp da gitmeyenler yüzünden BionTech aşılarının çöpe gittiği iddiası

Randevu alıp da gitmeyenler yüzünden BionTech aşılarının çöpe gittiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Alman BionTech aşılarının, aşı randevusu aldığı halde gitmeyen vatandaşlar yüzünden çöpe gittiği iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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Ülkemizde koronavirüse karşı 14 Ocak'ta başlatılan aşılama uygulaması tüm hızıyla sürdürülüyor. Çinli firma Sinovac'ın aşıları ile başlanılan uygulama son dönemde sevkiyatı gerçekleştirilen Alman BionTech aşıları ile devam ediyor. Ancak son günlerde aşı randevusu aldığı halde gitmeyen vatandaşlar yüzünden aşıların ziyan olduğu iddiası gündemi karıştırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu iddialara son noktayı koydu.

BAKAN KOCA İDDİALARI YALANLADI

Bakan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Randevu alıp da gitmeyenler yüzünden BionTech aşılarının çöpe gittiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Alman BionTech aşılarının, aşı randevusu aldığı halde gitmeyen vatandaşlar yüzünden çöpe gittiği iddiası gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." sözleriyle iddiaları yalanladı.

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