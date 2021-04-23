Ramo yok mu, bitti mi, final mi yaptı? Ramo neden final yaptı? Ramo yeni bölümü olmayacak mı?
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Ramo yok mu, bitti mi, final mi yaptı? Ramo neden final yaptı? Ramo yeni bölümü olmayacak mı?

Ramo yok mu, bitti mi, final mi yaptı? Ramo neden final yaptı? Ramo yeni bölümü olmayacak mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam ekranlara gelmedi. Bunun ardından Ramo bitti mi, final mi yaptı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Ramo yok mu, final mi oldu? Ramo neden final yaptı? Ramo final bölümü ne zaman yayınlandı? Ramo ne zaman başlayacak? Ramo yeni sezon olacak mı? Ramo tamamen bitti mi?

Ramo bugün yok mu, neden bitti? Ramo izleyicileri Show TV'de bugün Ramo'nun olmamasının ardından Ramo neden yok? Ramo bitti mi? Ramo final mi yaptı? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Ramo yok mu, bitti mi, final mi yaptı? Ramo neden final yaptı? Ramo yeni bölümü olmayacak mı?

RAMO BİTTİ Mİ? NEDEN BİTTİ?

Show TV 16 Nisan Cuma günü yayın akışına göre Ramo dizisi geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekranlara geldi. Ramo geçtiğimiz hafta 40. final bölümü ile ekranlara veda etmişti. Bundan dolayı 23 Nisan bugün Ramo yayınlanmadı. Dizinin neden bittiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramo'nun resmi Twitter hesabından ise; "Ramo ve Sibel huzura kavuşacaklar mı? Son 3 saat! #RAMO final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de @ShowTV 'de. @Bkmonline" açıklaması yapıldı. Dizi neden final yapıyor henüz bir bilgi bulunmuyor.

RAMO FİNAL Mİ OLDU?

Geçtiğimiz hafta 40. bölümü ile Ramo final yapmıştır.

RAMO KONUSU NE?

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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