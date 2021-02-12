Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç dizileri!

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, dizinin son bölümünde düğün sahnesinde vuruldu ve izleyenlerini çok üzdü. Geçenbölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sibel, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?

Cuma günleri Show TV'de yayınlanan ve milyonların sevdiği dizi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçen haftalarda düğünde vurulmasının ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi! Esra Bilgiç, diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." demişti. Fakat, geçtiğimiz bölüm, izleyiciler büyük hayal kırıklığına uğradı!

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Ramo Sibel, Nehir'in verdiği kanla ölümden kurtulmuştu. Fakat, seyircilerin mutluluğu fazla sürmedi. Sahte hemşirelerin Sibel'in odasına kurduğu tuzakla odada bomba patladı! Dizinin finalinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, Ramo Sibel öldü iddialarını güçlendirdi! Yani, Sibel karakteri ölerek Ramo dizisinden ayrıldı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç dizileri:

2019 Ramo (Sibel)

2018 Bir Umut Yeter (Derya)

2017 Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun)