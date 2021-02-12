Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç dizileri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç dizileri!

12.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:16
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç dizileri!

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, dizinin son bölümünde düğün sahnesinde vuruldu ve izleyenlerini çok üzdü. Geçenbölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sibel, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?

Cuma günleri Show TV'de yayınlanan ve milyonların sevdiği dizi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçen haftalarda düğünde vurulmasının ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi! Esra Bilgiç, diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." demişti. Fakat, geçtiğimiz bölüm, izleyiciler büyük hayal kırıklığına uğradı!

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Ramo Sibel, Nehir'in verdiği kanla ölümden kurtulmuştu. Fakat, seyircilerin mutluluğu fazla sürmedi. Sahte hemşirelerin Sibel'in odasına kurduğu tuzakla odada bomba patladı! Dizinin finalinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, Ramo Sibel öldü iddialarını güçlendirdi! Yani, Sibel karakteri ölerek Ramo dizisinden ayrıldı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç dizileri:

2019 Ramo (Sibel)

2018 Bir Umut Yeter (Derya)

2017 Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç dizileri!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 19:29:17. #1.15#
title