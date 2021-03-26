Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi Adana'da mı İstanbul'da mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede hangi il ve ilçede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Ramo dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ramo çekimleri nerede yapıldı? Tüm cevaplar haberimizde.