Ramo neden yok, bitti mi? 12 Mart Cuma Ramo yok mu? Ramo final mi yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Ramo bu hafta yayın akışında yer almadı. Bunun ardından Ramo neden yok, Ramo final mi yapıyor, Ramo bitti mi? soruları soruldu. Peki, Ramo ne zaman başlayacak, bugün ekranlara gelmeyecek mi? Show TV yayın akışı!

Ramo severler dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında yer almayan Ramo bugün neden yok? Ramo final mi yapıyor? Detaylar haberimizde.

RAMO NEDEN YOK? RAMO BİTTİ Mİ?

Show TV 12 Mart Cuma günü yayın akışında Ramo dizisi yer almadı. Bunun ardından Ramo bitti mi, neden yayınlanmadı merak edildi. Bugün Ramo'nun yerine saat 20:00 'da Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. Ramo'nun yeni bölümü bu hafta olmayacak.

Ramo bugün neden yayınlanmadı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ramo dizisi setinde çok sayıda koronavirüs vakası tespit edildi. Bundan dolayı dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor. Yeni bölümün haftaya 19 Mart Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

RAMO FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi devam ediyor. Sadece bu haftalık ekranlara gelmedi. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

RAMO KONUSU NE?

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.

RAMO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ramo her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.