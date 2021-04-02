Ramo final mi yapıyor? Show Tv Ramo canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Show Tv'de yayınlanan Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo final mi yapıyor? Show Tv Ramo canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle full izle! Ramo 38. son bölüm izleme linkli!

Ramo bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Show Tv'de yayınlanan Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo final mi yapıyor? Show Tv Ramo canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle full izle! Ramo 38. son bölüm izleme linkli! İşte detaylar haberimizde…

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo dizisinin final yapacağı iddia edildi. Reytinglerinin iyi gitmesine rağmen dizinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Ramo final mi yapıyor sorusunun yanıtı iddia niteliği taşırken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 37. Bölümünde; Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

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