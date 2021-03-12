Ramo final mi yapacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo hakkında final yapacağı iddiaları ortaya çıktı. Bu hafta yayınlanması gereken 36. bölüm yayınlanmayacak. BU durumda seyirciler ortaya atılan iddia üzerine araştırmalara başladı. Ramo final yapacak mı? Sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum gibi isimlerin paylaştığı BKM yapımı dizi Show TV ekranlarında seyircisiyle her Cuma saat 20.00'de buluşuyor. Sosyal medyada ortaya atılan çıkan Ramo dizisi final yapacak iddiaları ile seyirci araştırmalara başladı. İddianın doğruluğu hakkında kesin bilgi elde etmek isteyen Ramo severler, Ramo final mi yapacak? Sorusunu cevabını araştırıyor. Sorunun cevabını merak edenler haberimizin devamını göz atsın. İşte cevabı?

RAMO FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum gibi isimlerin paylaştığı BKM yapımı dizi Show TV ekranlarında seyircisiyle her Cuma saat 20.00'de buluşuyor. Sosyal medyada ortaya atılan çıkan Ramo dizisi final yapacak iddiaları ile seyirci araştırmalara başladı. İddianın doğruluğu hakkında kesin bilgi elde etmek isteyen Ramo severler, Ramo final mi yapacak? Sorusunu cevabını araştırıyor.

Konu üzerine yapılan araştırmalarda Ramo dizisi setinde koronavirüs vakalarına rastlanıldığından dolayı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun üzerine Ramo'nun final yapacağına dair söylentiler çıkmış. Sette ortaya çıkan talihsiz durumdan dolayı ara vermek zorunda kalan dizi, hakkında çıkan final yapıp yapmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

En son 35. Bölümüyle ekran karşılarına geçen Ramo dizisinin bu akşam yayınlanması gereken 36. Bölümü yayınlanmayacak. İleriki haftalarda ne olacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Güncel gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.