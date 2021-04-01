Ramo final mi oluyor? Ramo neden final yapacak? Ramo ne zaman final yapacak?

Show TV'de yayınlanan ve başrolünü Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo dizisi ekranlara veda ediyor. Dizinin son 5 bölümü çekilecek. Peki, Ramo final mi oluyor? Ramo neden final yapacak? Ramo ne zaman final yapacak?

Ramo final mi oluyor? Ramo neden final yapacak?BKM'nin Show TV için çektiği Ramo dizisinin kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma sona eriyor. Başrolünü Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi ekrana veda edecek.

RAMO FİNAL Mİ OLUYOR?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adana'da başlayan, bu sezon İstanbul'a taşınan dizinin yeni bir değişiklik olmazsa son 5 bölümünün çekileceği öğrenildi.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Ramo dizisiniM. Çağatay Tosun yönetiyor.

Konusu

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.

Çekimler

Dizinin birinci sezon çekimleri Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Sepici ve Köprüköy mahallelerinde gerçekleştirildi. İkinci sezon çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Ana karakterler

Ramo (Murat Yıldırım): Babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan kadın.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Kudret (Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Yıldırım'ın ikiz kardeşidir.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı. Ramo babasını öldürdüğü için ondan intikam almak ister.

Mazhar (Mehmet Yılmaz Ak): Ahsen'nin kardeşi, Taner ve Nehir'in dayısı. Masa'nın bir üyesi.

Şerif (Emre Kınay): Masa'nın bir üyesi. İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri.

Yardımcı karakterler

Sebahat (Sacide Taşaner): Ramo'nun annesi.

Doğu (Mustafa Yıldıran): Cihangir'in eski, Ramo'nun yeni sağ kolu.

Afet (Efsane Odağ): Hasan'ın eşi.

Doğan (Volkan Yosunlu): Neriman'ın büyük oğlu.

Şahin (Gurur Çiçekoglu): Neriman'ın diğer oğlu.

Arap (Doğu Can): Ramo'nun adamı.

Haşmet (Yunus Emre Terzioğlu): Ramo'nun adamı.

Guri (Burak Şafak): Doğu'nun eski, Mazhar'ın sağ kolu.

Fiko (Galip Erdal): Masa'nın bir üyesi.

Boran (Yakup Turgut): Masa'nın bir üyesi.

Korkut (Selim Erdoğan): Masa'nın bir üyesi.

Dilber (Sitare Akbaş) : Mazhar'ın sevgilisi.

Bitirilen karakterler

Sarraf (Şirin Öten): Serdengeçtilerin lideri. Şerif onu kaçırınca, zehir içerek intihar eder. (23-37)

Cemil (Burak Demir): Ramo'nun destekçisi. Boran tarafından öldürülür. (33-36)

Gizem (Eylül Toros): Sibel'in kardeşi. Para karşılığında Nehir'e çalışmaktadır. Almanya'ya gider. (30-34)

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası. Hastalığından dolayı ölür. (12-34)

Yıldırım (Nişan Şirinyan/Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Doğu tarafından ilaç verilerek öldürüldü. (29-33)

Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'nun adamı. Korkut'un adamları tarafından öldürülür. (21-31)

Nadia (Gözde Kaya): Vasilinin eşi. Mazhar tarafından öldürülür. (23-28)

Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı. Ramo tarafından öldürülür. (12-28)

Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi. Nadia tarafından öldürülür. (12-28)

Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan ve Şahin'in annesi. İzmir'e taşınır. (1-27)

Yavuz (Yiğit Özşener): Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi. Ramo tarafından öldürülür. (1-26)

Çilingir (Cevher Hikmet Güzel): Tetikçi başı. Ramo'nun adamları öldürür. (25-26)

Mahir (Hakan Gerçek): Sibel'e yardımcı olan komiser. Fidan'ın ölümünden sonra bir daha gözükmemiştir. (12-24)

Fidan (İdil Fırat): Ramo'nun halası. Ramoya kurulan bombalı tuzağa düşerek öldürülür. (1-24)

Kirpi (Mehmet Sait Ergenç): Ramo'nun adamı. Oyuncunun rolü bittiğinden diziden ayrılır. (1-15)

Taner (Bora Cengiz): Cihangir'in oğlu. Sibel'i vuracağı esnada Ramo tarafından vurularak öldürülür. (12-13)

Alpay (Emre Erçil): Ramo tarafından Cihangir'e teslim edilir. İhanet ettiği için de Cihangir tarafından bıçaklanarak öldürülür. (1-13)

Senaryo gereği ayrılan oyuncular

Görkem Sevindik, Rüzgar Aksoy, Hakan Salınmış, Macit Koper, Ekin Türkmen, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Deniz Gürzumar ise; senaryo gereği dizi Adana'dan İstanbul'a taşınınca diziden ayrıldılar.

İlkay Kayku, Atakan Yarımdünya, Burcu Cavrar, Haluk Cömert ve Kerem Atabeyoğlu ise 1. sezonda ayrılan diğer oyuncular olmuştur.