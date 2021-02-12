Ramo Esra Bilgiç diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı? Ramo Sibel neden öldü, neden yok? Ramo Sibel diziye geri dönecek mi?

Cuma günlerinin en çok takip edilen dizilerinden olan Ramo'nun sevilen karakteri hakkında Ramo Sibel öldü mü? sorusunun yanıtı aranıyor. Yeni bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sibel, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ramo Sibel kimdir? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ramo Sibel diziden ayrılıyor mu? Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, dizinin geçen bölümünde düğün sahnesinde vuruldu ve izleyenleri üzüldü. Cuma günleri çok izlenen dizi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçen hafta düğünde vurulmasının ardından bu hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi! Esra Bilgiç diziden mi ayrıldı?

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Hayranları tarafından yer aldığı tüm projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.

GÜNCELLEME

Ramo Sibel, Nehir'in verdiği kanla ölümden kurtulmuştu. Fakat, seyircilerin mutluluğu fazla sürmedi. Sahte hemşirelerin Sibel'in odasına kurduğu tuzakla odada bomba patladı! Dizinin finalinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, Ramo Sibel öldü iddialarını güçlendirdi!

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler:

2019 Ramo

2018 Bir Umut Yeter (Derya)

2017 Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun)