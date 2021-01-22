Ramo dizisindeki yeni oyuncu kim? Nişan Şirinyan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
22.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:19
Kurtlar Vadisi dizisi ile tanıdığımız başarılı isim Ramo dizisine dahil oldu. Nişan Şirinyan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Başarılı birçok tiyatro oyununda yer alan başarılı yönetmen, oyuncu Ramo dizisinde. Nişan Şirinyan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.
NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?
Nişan Şirinyan Ermeni asıllı Türk oyuncu ve yönetmen.Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Samuel Vanunu karakteriyle tanındı. 1999 Sevgilim İstanbul, 2009 yılında Yüreğine Sor filmlerinde rol aldı. Son alarak Ramo dizisinde son yayınlanan fragmanda görüldü ve merak uyandırdı.
NİŞAN ŞİRİNYAN DİZİLERİ
Kurtlar Vadisi,
Her Sevda Bir Veda,
Evli ve Öfkeli,
Arka Sokaklar