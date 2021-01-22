Ramo dizisindeki yeni oyuncu kim? Nişan Şirinyan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanıdığımız başarılı isim Ramo dizisine dahil oldu. Nişan Şirinyan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?