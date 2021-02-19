Ramo dizisi hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? Ramo dizisi çekimleri nerede yapılıyor?
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Ramo dizisi hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? Ramo dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

19.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:57
Ramo dizisi hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? Ramo dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Ramo nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Ramo nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Ramo dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo'nun ilk sezon çekimleri Adana'da gerçekleşmişti. İçinde bulunduğumuz yeni sezonda ise Ramo dizisi İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Kısacası Ramo şuanda 2. sezonda İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Fakat dizinin 1. sezonu Adana ilinde çekiliyordu. Sonradan dizi İstanbul'da geçmeye başladığı için İstanbul'da çekimler yapılmaya başlandı.

Ramo dizisi hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? Ramo dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

RAMO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

RAMO OYUNCU KADROSU

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 32. Bölümünde Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur. Ramo- 'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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