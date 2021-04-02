Ramo Canlı İzle! Show TV Ramo 38. yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo 38. bölüm izle

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Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 39. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

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RAMO 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 37. Bölümünde; Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 26 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğu'nun tuzağa düştüğü aksiyon dolu tanıtımda Ramo, yardım etmek için hemen harekete geçiyor. "Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu oluyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.