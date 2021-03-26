Ramo Canlı İzle! Show TV Ramo 37. yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo 37. bölüm izle

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Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 38. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

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RAMO 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 36. Bölümünde; Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 26 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu tanıtımda Kaptan'ın yanına gittiğinde karşılaştığı manzara büyük bir merak konusu oluyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.