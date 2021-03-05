Ramo Canlı İzle! Show TV Ramo 35. yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo 35. bölüm izle

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RAMO 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 34. Bölümünde Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 26 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ve Mazhar arasında gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda masadaki dengelerin nasıl değişeceği büyük merak konusu oluyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.