Ramo büyük patron kimdir? Ramo Yıldırım kim? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ramo büyük patron kimdir? Ramo Yıldırım kim? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

05.03.2021 04:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 04:46
Ramo büyük patron kimdir? Ramo Yıldırım kim? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanıdığımız başarılı isim Ramo dizisine dahil oldu. Ramo büyük patron kimdir? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ramo dizi ekibine Nişan Şirinyan, İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan birini canlandıracak. Gizemli rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ramo büyük patron kimdir? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

RAMO YILDIRIM KİM? RAMO NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

Ramo dizisinde İstanbul'u yöneten üç büyük patron bulunuyor. Bu patronlardan biri Yıldırım'dır. Gizemli karakteri ile diziye katılan Nişan Şirinyan, Ermeni asıllı Türk oyuncu ve yönetmendir. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Samuel Vanunu karakteriyle tanındı. 1999 Sevgilim İstanbul, 2009 yılında Yüreğine Sor filmlerinde rol aldı. Son alarak Ramo dizisinde son yayınlanan fragmanda görüldü ve merak uyandırdı.

NİŞAN ŞİRİNYAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kurtlar Vadisi,

Her Sevda Bir Veda,

Evli ve Öfkeli,

Arka Sokaklar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Cansu Dere İrem Derici
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo büyük patron kimdir? Ramo Yıldırım kim? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 04:46:39. #1.15#
title