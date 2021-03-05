Ramo büyük patron kimdir? Ramo Yıldırım kim? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanıdığımız başarılı isim Ramo dizisine dahil oldu. Ramo büyük patron kimdir? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ramo dizi ekibine Nişan Şirinyan, İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan birini canlandıracak. Gizemli rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ramo büyük patron kimdir? Ramo Nişan Şirinyan kimdir? Nişan Şirinyan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

RAMO YILDIRIM KİM? RAMO NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

Ramo dizisinde İstanbul'u yöneten üç büyük patron bulunuyor. Bu patronlardan biri Yıldırım'dır. Gizemli karakteri ile diziye katılan Nişan Şirinyan, Ermeni asıllı Türk oyuncu ve yönetmendir. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Samuel Vanunu karakteriyle tanındı. 1999 Sevgilim İstanbul, 2009 yılında Yüreğine Sor filmlerinde rol aldı. Son alarak Ramo dizisinde son yayınlanan fragmanda görüldü ve merak uyandırdı.

NİŞAN ŞİRİNYAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kurtlar Vadisi,

Her Sevda Bir Veda,

Evli ve Öfkeli,

Arka Sokaklar