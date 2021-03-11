Ramo bu hafta yok mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ramo bu hafta yok mu?

11.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:31
Ramo bu hafta yok mu?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 36. bölüm fragmanı izle! Ramo bu hafta yok mu? Ramo son bölüm izle! Ramo 35. bölüm tek parça izle!

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo bu hafta yok mu? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 36. bölüm fragmanı izle! Ramo bu hafta yok mu? Ramo son bölüm izle! Ramo 35. bölüm tek parça izle!

RAMO HANGİ GÜN?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. 35. bölümü ile Cuma günü yayınlandı.

RAMO 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO BU HAFTA YOK MU?

Merakla beklenen Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlanmaması, Ramo bu hafta yok mu? sorularını akıllara getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo'nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart'ta ekranlarda olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Osman Erbaş Pelin Öztekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo bu hafta yok mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:34:24. #1.15#
title