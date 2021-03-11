Ramo bu hafta yok mu?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 36. bölüm fragmanı izle! Ramo bu hafta yok mu? Ramo son bölüm izle! Ramo 35. bölüm tek parça izle!

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo bu hafta yok mu? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 36. bölüm fragmanı izle! Ramo bu hafta yok mu? Ramo son bölüm izle! Ramo 35. bölüm tek parça izle!

RAMO HANGİ GÜN?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. 35. bölümü ile Cuma günü yayınlandı.

RAMO 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO BU HAFTA YOK MU?

Merakla beklenen Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlanmaması, Ramo bu hafta yok mu? sorularını akıllara getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo'nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart'ta ekranlarda olacak.