Ramo 7. Bölüm 2. Fragman
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Ramo 7. Bölüm 2. Fragman

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular...

24.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:46

Senaryosunu 'in kaleme aldığı, koltuğunda 'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.



Haber Videosu

: Ramo 7. Bölüm 2. Fragman
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