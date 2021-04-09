Ramo 39. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle

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RAMO 38. bölüm FULL İZLE!

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında 38. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 38. bölümün ardından şimdi de Ramo 39. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 39. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMO 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

RAMO 38. BÖLÜM İZLE

Ramo 38. bölüm izlemek için tıklayınız!

RAMO 38. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan'sa Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır.

Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinde ana karakteri Murat Yıldırım canlandırıyor. Diğer oyuncular ise şöyle: Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşener