Ramo 37. bölüm fragmanı izle! Ramo 37. bölüm 2. fragmanı izle! SHOW TV! Ramo 36. bölüm izle

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RAMO 36. bölüm FULL İZLE!

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Ramo 37. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 37. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMO 37. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

RAMO 36. BÖLÜM İZLE

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RAMO 36. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Sibel'in Nehir'e meydan okuduğu bölümde Ramo, Sibel'den aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Öte yandan Ramo, büyük patronları yok etme planını harekete geçirdi.

RAMO DİZİSİNİN OYUNCULARI

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinde ana karakteri Murat Yıldırım canlandırıyor. Diğer oyuncular ise şöyle: