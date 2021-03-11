Ramo 36 bölüm fragmanı yok mu? Ramo neden yok? Ramo ne zaman çıkacak?
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Ramo 36 bölüm fragmanı yok mu? Ramo neden yok? Ramo ne zaman çıkacak?

11.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:35
Ramo 36 bölüm fragmanı yok mu? Ramo neden yok? Ramo ne zaman çıkacak?

Ramo 36. bölüm neden yok sorusu Ramo 36. bölüm fragmanının yayınlanması sonrasında ortaya çıktı. Salı günü yayınlanan Ramo yeni bölüm fragmanı Ramo 36. bölüm fragmanını bekleyen izleyici Ramo 36 bölüm fragmanı yok mu? Ramo neden yok? Ramo ne zaman çıkacak? Sorularına yanıt arıyor.

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo'nun bu hafta yayın akışlarında yer almaması ve yeni bölüm fragmanın yayınlanmaması üzerine vatandaşlar Ramo bu hafta yayınlanacak mı? Ramo bu hafta neden yok? sorularını soruyor. 12 Mart cuma Show TV yayın akışı…

RAMO NEDEN YOK?

Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ramo'nun 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üstüne dizinin yayın akışında yer almaması, dizinin bu hafta neden yayınlanmadığını merak edilmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo'nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart'ta ekranlarda olacak.

Ramo dizisi 1 hafta ara verecek. 19 Mart akşamı Ramo 36. bölümü yayınlanacak.Yani bu hafta yayınlanması beklenen Ramo 36. bölümü dizi setindeki salgın sayısının artması ile dizi çekimlerinin kısa sürede ara verilmiş olduğu bilgileri açıklandı.

13 Mart yayınlanacak olan Ramo 36. bölümü 19 Mart yani haftaya cuma günü ekranlara geleceği bilgisi verildi .

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