Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 30. bölüm full izle!
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Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 30. bölüm full izle!

01.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:07
Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 30. bölüm full izle!

Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Ramo dizisinin 30. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Show Tv'de yayınlanan Ramo 31. bölüm fragmanı izle! Ramo son bölüm özeti! 1 Şubat Ocak Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 30. bölüm full izle!

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RAMO 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisi Show Tv ekranlarında bu akşam 30. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Ramo 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!

"İSTANBUL BİZ OLACAĞIZ!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Büyük patronun söylediklerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun İstanbul'daki düzene karşı yaptığı planın ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar.

Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.

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