Ramo 29. bölüm fragmanı izle- 22 Ocak Ramo 29. yeni bölümde neler olacak?
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Ramo 29. bölüm fragmanı izle- 22 Ocak Ramo 29. yeni bölümde neler olacak?

18.01.2021 23:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:46
Ramo 29. bölüm fragmanı izle- 22 Ocak Ramo 29. yeni bölümde neler olacak?

Ramo 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 28. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizide yeni bölüme Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu bekleyen sürpriz damga vuracak. Ramo 29. bölüm fragmanı izle- 22 Ocak Ramo 29. yeni bölümde neler olacak?

Ramo dizisi 29. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte yine heyecan dolu bir bölüme sahne olacak ve şimdiden merakla beklenen Ramo 29. yeni bölüm fragmanı...

RAMO 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"ACI NEYMİŞ SANA DA TATTIRACAĞIM!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 29. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ailesini kaybeden Nehir'in intikam yemini ettiği tanıtımda neler yapacağı merakla bekleniyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.

Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir'e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler.

Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

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