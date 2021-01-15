Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!
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Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

15.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:37
Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bugün ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak merak ediyor. Sevilen dizi Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMOYENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölümü 27. bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarına gelecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 27. Bölümünde: Ramo, Yavuz'u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık. Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

RAMO 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!
Ramo 28. yeni bölüm ne zaman? Ramo hangi gün, kanalda oynuyor, kaçta başlıyor? Ramo canlı izle!
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